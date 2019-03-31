Олегу Ляшко грозит лишение свободы за демонстрацию заполненного бюллетеня

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-31T15:31:55+03:00

В МВД Украины заявили, что поступок лидера Радикальной партии может квалифицироваться как признак уголовного преступления

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Лидеру Радикальной партии Украины, кандидату в президенты страны Олегу Ляшко может грозить лишение свободы за демонстрацию заполненного бюллетеня на выборах главы государства.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

Кандидат в президенты Украины продемонстрировал заполненный бюллетеньФото: скриншот видео

Он отметил, что подобное нарушение может караться сроком до трех лет лишения свободы.

Так как, по словам советника министра внутренних дел, украинское законодательство "запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования", передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Ляшко, приняв участие в голосовании на выборах президента Украины, продемонстрировал для журналистов свой заполненный бюллетень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU