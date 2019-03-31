Явка на выборах президента Украины 2019 на 15:00 составила 43,86%

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-31T15:41:42+03:00

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Явка на выборах президента Украины 2019 на 15:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 43,86%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия страны на своем сайте. Отмечается, что к этому времени обработаны данные по 10 из 199 избирательных округов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 31 марта, на Украине проходит голосование на выборах президента страны. В гонке участвует рекордное число кандидатов - 39 человек, включая действующего главу Украины Петра Порошенко. По данным на 10:00 мск, явка составляла 5,5%.

Свои голоса уже отдали многие из кандидатов в президенты: кроме Порошенко, на избирательных участках уже появились Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Олег Ляшко, который продемонстрировал на камеру заполненный бюллетень, что может считаться нарушением закона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU