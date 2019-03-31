2019-03-31T15:41:42+03:00
Выборы президента Украины 2019

Явка на выборах президента Украины 2019 на 15:00 составила 43,86%

ЦИК Украины обнародовал свежие данные о явке избирателей на выборы главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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ЦИК Украины обнародовал свежие данные о явке избирателей на выборы президентаЦИК Украины обнародовал свежие данные о явке избирателей на выборы президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Явка на выборах президента Украины 2019 на 15:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 43,86%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия страны на своем сайте. Отмечается, что к этому времени обработаны данные по 10 из 199 избирательных округов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 31 марта, на Украине проходит голосование на выборах президента страны. В гонке участвует рекордное число кандидатов - 39 человек, включая действующего главу Украины Петра Порошенко. По данным на 10:00 мск, явка составляла 5,5%.

Свои голоса уже отдали многие из кандидатов в президенты: кроме Порошенко, на избирательных участках уже появились Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Олег Ляшко, который продемонстрировал на камеру заполненный бюллетень, что может считаться нарушением закона.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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