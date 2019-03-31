Неизвестный пригрозил подорвать штабы кандидата в президенты Украины

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-31T15:43:22+03:00

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты страны Фото: Полина ОРЛОВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Неизвестный мужчина пригрозил подорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в случае, если представители политических сил не перестанут подкупать избирателей. Соответствующий телефонный звонок поступил в полицейское отделение Чернигова в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министра внутренних дел страны.

"В12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели проверку по указанным в обращении гражданина адресам. О том, что было дальше не сообщается, но сообщений о взрывах не поступало.

Напомним, что в эти выходные на Украине проводятся выборы президента страны. В бюллетенях представлены фамилии 39 возможных кандидатов, в том числе действующего главы государства Петра Порошенко.

Сайт kp.ru писал о том, что главными оппонентами президента считают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, который лидирует в рейтингах популярности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU