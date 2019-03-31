Зеленский назвал идиотами, "поддержавших" его Охлобыстина и Пореченкова
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не оценил шутливые слова поддержки, высказанные ему российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым накануне выборов.
Сайт kp.ru писал о том, что артисты записали сразу несколько видеороликов, в которых в иронической форме призвали граждан незалежной голосовать за своего коллегу. Так, например, на одном из них, мужчины выписывают за столом и выкрикивают фразы "Только Зеленский", "Крым наш, все наше" и "Слава Украине".
"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?", — прокомментировал ситуацию сам шоумен.
При этом он предположил, что актерам просто заплатили за съемку таких роликов. Соответствующая фраза приводится в интервью артиста изданию "Украинская правда".
Напомним, что в это воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента страны, и Зеленский является одним из главным кандидатов на победу наравне с действующим главой государства Петром Порошенко и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
ИСТОЧНИК KP.RU
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