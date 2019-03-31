2019-03-31T16:06:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Омбудсмен Украины рассказала о нарушении избирательных прав 100 человек

По словам Людмилы Денисовой, некоторые граждане просто не могут себя найти в списке избирателей
Екатерина БОЛГОВА
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Омбудсмен Украины заявила о нарушении избирательных прав 100 человекОмбудсмен Украины заявила о нарушении избирательных прав 100 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Избирательные права 100 украинских граждан были нарушены на выборах президента страны, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Это касается отсутствия их в списках избирателей, а то и ошибок, которые почти лишили их права голосования", - сказала Денисова на брифинге.

Она отметила, что этот вопрос решается, "мы обращаемся к главам участковых комиссий".

Кроме того, по словам омбудсмена, украинцы жалуются на недостаток урн и на то, что бюллетени можно получить без предъявления документов.

"Члены избирательных участков фиксируют, что есть случаи, когда граждан просто нет в списке избирателей, бывают случаи, когда на избирательном участке есть адреса, которых нет в городе, или многие граждане, которые уже умерли", - добавила Денисова.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины. За пост главы государства борются рекордные 39 кандидатов. По данным на 13:00 в МВД Украины были получены 384 жалобы на нарушения.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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