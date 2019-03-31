Омбудсмен Украины рассказала о нарушении избирательных прав 100 человек
Избирательные права 100 украинских граждан были нарушены на выборах президента страны, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Это касается отсутствия их в списках избирателей, а то и ошибок, которые почти лишили их права голосования", - сказала Денисова на брифинге.
Она отметила, что этот вопрос решается, "мы обращаемся к главам участковых комиссий".
Кроме того, по словам омбудсмена, украинцы жалуются на недостаток урн и на то, что бюллетени можно получить без предъявления документов.
"Члены избирательных участков фиксируют, что есть случаи, когда граждан просто нет в списке избирателей, бывают случаи, когда на избирательном участке есть адреса, которых нет в городе, или многие граждане, которые уже умерли", - добавила Денисова.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины. За пост главы государства борются рекордные 39 кандидатов. По данным на 13:00 в МВД Украины были получены 384 жалобы на нарушения.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
ИСТОЧНИК KP.RU