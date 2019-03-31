Гостиница "Украина" в центре Киева эвакуирована из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-31T16:14:47+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Киева эвакуировали расположенную в центре города гостиницу "Украина". Решение было принято после получения анонимного сообщения о минировании.

К настоящему моменту из здания на улице Институтской выведено порядка 150 человек. На месте инцидента работают представители профильных служб, следственно-оперативная группа, наряды патрульных полицейских, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

"По окончанию обследования будет предоставлена правовая квалификация события". - сообщается на сайте Национальной полиции.

Сайт kp.ru писал о том, что в это воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины. В условиях напряженной обстановки правоохранители остро реагируют на все сообщения о угрозах. Так, например, ранее неизвестный пригрозил взорвать штабы одного из кандидатов на пост главы государства, а другой злоумышленник попытался украсть кабель для связи между избирательным участком и комиссией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU