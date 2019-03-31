В Днепре поступили сообщения о минировании станций метро

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-31T16:33:36+03:00

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В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) поступили сообщения о минировании станций метро. Начата проверка представителями полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщила пресс-секретарь главка Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сообщение поступило 31 марта в 12:33. На место выехали взрывотехники, сотрудники полиции и ГСЧС. Станции метро на время проверки будут закрыты", - сказала Старчевская, передает агентство Укринформ.

Отметим, что метрополитен Днепра включает в себя шесть станций.

В воскресенье, 31 марта, проходит голосование на выборах президента Украины. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). На кресло президента страны рекордное в истории число кандидатов - 39 человек. По данным ЦИК на 15:00, явка составила 43,86%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU