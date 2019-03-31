2019-03-31T16:33:36+03:00
Выборы президента Украины 2019

В Днепре поступили сообщения о минировании станций метро

Проверку метрополитена проводит полиция Украины и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На Украине проходят выборы президентаНа Украине проходят выборы президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) поступили сообщения о минировании станций метро. Начата проверка представителями полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщила пресс-секретарь главка Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сообщение поступило 31 марта в 12:33. На место выехали взрывотехники, сотрудники полиции и ГСЧС. Станции метро на время проверки будут закрыты", - сказала Старчевская, передает агентство Укринформ.

Отметим, что метрополитен Днепра включает в себя шесть станций.

В воскресенье, 31 марта, проходит голосование на выборах президента Украины. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). На кресло президента страны рекордное в истории число кандидатов - 39 человек. По данным ЦИК на 15:00, явка составила 43,86%.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования
Выборы президента Украины 2019: в Киеве появились палатки у здания ЦИК
Во Франции мужчина "заминировал" вокзал, боясь опоздать на поезд
Саудовская Аравия отвергает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии над Голанами
В Лондоне разыскивают мужчину, нападающего с ножом на прохожих
В Турции в результате перестрелок на избирательном участке погибли два человека
Гостиница "Украина" в центре Киева эвакуирована из-за угрозы взрыва
Омбудсмен Украины рассказала о нарушении избирательных прав 100 человек
Зеленский назвал идиотами, "поддержавших" его Охлобыстина и Пореченкова
Неизвестный пригрозил подорвать штабы кандидата в президенты Украины
Явка на выборах президента Украины 2019 на 15:00 составила 43,86%
Олегу Ляшко грозит лишение свободы за демонстрацию заполненного бюллетеня
Лавров назвал причину нахождения российских военных в Венесуэле
Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Внук Порошенко едва не порвал бюллетень президента
Полиция Украины задержала похитителя кабеля с избирательного участка
Из филиала Лувра в ОАЭ пропала самая дорогая картина в мире
Итоговые данные экзитпола на выборах президента Украины обнародуют в 23:00
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Макгрегор назвал Нурмагомедова "маленькой крысой"