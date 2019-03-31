Саудовская Аравия отвергает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии над Голанами

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-31T17:15:35+03:00

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль-Сауд заявил, что Эр-Рияд отвергает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

"Саудовская Аравия отвергает любые действия, которые затрагивают суверенитет Сирии над Голанскими высотами", - сказал монарх, выступая на открытии саммита Лиги арабских государств в Тунисе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло на встрече с премьером-министро Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Вопрос о принадлежности Голан считается основным предметом израильско-сирийского конфликта. Попытки разрешить этот конфликт предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU