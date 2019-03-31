Выборы президента Украины 2019: в Киеве появились палатки у здания ЦИК
В воскресенье, 31 марта, во время выборов президента Украины в столице страны неизвестные установили две белые платки у здания Центральной избирательной комиссии.
По словам очевидцев, у Избиркома собираются мужчины, в основном спортивно одетые. При этом у них отсутствуют какие-либо признаки партийной принадлежности. Молодые люди не объясняют, с какой целью они пришли к зданию ЦИК.
Очевидцы сообщают о сборах людей и установлении палаток у здания ЦИК в Киеве. Фото: Олена Бердан-Проценко/Facebook
Напомним, в воскресенье на Украине проходит первый тур президентских выборов. За пост главы государства борются 39 кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко. По данным ЦИК, выборы проходят в штатном режиме. При этом, по информации на 13:00, в правоохранительные органы поступили 384 жалобы на нарушения избирательного процесса. Украинский омбудсмен Людмила Дениса сообщила, что к ней обратились 100 граждан, чьи избирательные права были нарушены.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
ИСТОЧНИК KP.RU