2019-03-31T17:31:02+03:00
В мире

Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании приняла это решение по просьбе своей службы безопасности
Александр ДЖУМАЕВ
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Елизавета II находится на британском престоле с 1952 годаЕлизавета II находится на британском престоле с 1952 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Причиной принятия этого решения стало предложение службы безопасности монарха.

Как сообщает издание Sunday Times, Елизавета II, которой в апреле исполнится 93 года, решила последовать рекомендациям после ДТП, в которое попал ее супруг, принц Филипп, в январе этого года. Тогда он перевернулся на своем Land Rover Freelander, устроив столкновение с другим автомобилем. Спустя некоторое время после этого ДТП, в результате которого никто не пострадал, принц Филипп добровольно сдал свои водительские права.

Стоит отметить, что Елизавета II является единственным человеком в Великобритании, которому разрешено ездить без водительского удостоверения. Еще во время Второй мировой войны она прошла подготовку водителя санитарного автомобиля; в материале Sunday Times подчеркивается, что королеву неоднократно замечали за рулем своих автомобилей.

Елизавета II находится на британском престоле с 1952 года. В 2016 году после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета она стала монархом, который находится на престоле дольше всех монархов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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