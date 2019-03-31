Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Причиной принятия этого решения стало предложение службы безопасности монарха.
Как сообщает издание Sunday Times, Елизавета II, которой в апреле исполнится 93 года, решила последовать рекомендациям после ДТП, в которое попал ее супруг, принц Филипп, в январе этого года. Тогда он перевернулся на своем Land Rover Freelander, устроив столкновение с другим автомобилем. Спустя некоторое время после этого ДТП, в результате которого никто не пострадал, принц Филипп добровольно сдал свои водительские права.
Стоит отметить, что Елизавета II является единственным человеком в Великобритании, которому разрешено ездить без водительского удостоверения. Еще во время Второй мировой войны она прошла подготовку водителя санитарного автомобиля; в материале Sunday Times подчеркивается, что королеву неоднократно замечали за рулем своих автомобилей.
Елизавета II находится на британском престоле с 1952 года. В 2016 году после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета она стала монархом, который находится на престоле дольше всех монархов мира.
ИСТОЧНИК KP.RU