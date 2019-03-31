Миллер заявил об отсутствии препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-31T17:47:15+03:00

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии юридических препятствий для того, чтобы достроить газопровод "Северный поток - 2" до конца текущего года.

"В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство "Северного потока - 2" до конца 2019 года", - сказал Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин." на телеканале "Россия-1".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от России через Балтийское море до Германии. Трубопровод должен быть проложен через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании. В настоящее время только Дания не выдала разрешение на строительство газопровода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU