2019-03-31T18:14:11+03:00
В мире

Украинская полиция возбудит уголовное дело против Олега Ляшко за нарушение на выборах

Лидер Радикальной партии продемонстрировал заполненный бюллетень, что может квалифицироваться как нарушение тайны голосования
Александр ДЖУМАЕВ
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Олег ЛяшкоОлег ЛяшкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Украины может возбудить уголовное дело против лидера Радикальной партии, кандидата в президенты Олега Ляшко, который ранее сегодня продемонстрировал заполненный избирательный бюллетень. Об этом заявил представитель МВД страны Артем Шевченко.

Олег Ляшко продемонстрировал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил законодательство Украины Фото: Скриншот с видео

Олег Ляшко продемонстрировал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил законодательство УкраиныФото: Скриншот с видео

"Будем вносить (эту информацию) в Единый реестр досудебных расследований, определим квалификацию и передадим по подследственности по согласованности с Генпрокуратурой", - приводит словам Шевченко агентство "Украинские новости". Представитель МВД Украины отметил, что в действиях Ляшко есть признаки преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса страны "Нарушение тайны голосования".

Ранее в ходе президентских выборов Олег Ляшко продемонстрировал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил законодательство Украины. По словам советника главы МВД Украины Ивана Варченко, за действия, подобные поступку политика, можно получить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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