В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины
В штабе лидера украинской партии "Батькивщина" и кандидата в президенты страныЮлии Тимошенко заявили о фактах подкупа избирателей и незаконной агитации в день голосования на выборах.
Как отмечается на сайте партии, в Боярке Киевской области были обнраужены случи подкупа избирателей представителями Петра Порошенко, а в Вышгороде была проведена попытка вынести бюллетени методом "каруселей".
Кроме того, по данным "Батькивщины", на одном из участков в Закарпатье были найдены уже заполненные протоколы о подсчете избирательных бюллетеней. В Кривом Роге Днепропетровской области наблюдатели заявили о попытке повторного получения бюллетеня.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. Избирательные участки закроются в 20:00. За кресло главы государства борются 39 кандидатов.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
ИСТОЧНИК KP.RU