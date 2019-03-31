В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-31T18:11:18+03:00

Также в партии "Батькивщина" сообщили о незаконной агитации и выдаче заранее заполненных бюллетеней

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В штабе лидера украинской партии "Батькивщина" и кандидата в президенты страныЮлии Тимошенко заявили о фактах подкупа избирателей и незаконной агитации в день голосования на выборах.

Как отмечается на сайте партии, в Боярке Киевской области были обнраужены случи подкупа избирателей представителями Петра Порошенко, а в Вышгороде была проведена попытка вынести бюллетени методом "каруселей".

Кроме того, по данным "Батькивщины", на одном из участков в Закарпатье были найдены уже заполненные протоколы о подсчете избирательных бюллетеней. В Кривом Роге Днепропетровской области наблюдатели заявили о попытке повторного получения бюллетеня.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. Избирательные участки закроются в 20:00. За кресло главы государства борются 39 кандидатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU