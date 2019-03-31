2019-03-31T18:11:18+03:00
Выборы президента Украины 2019

В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины

Также в партии "Батькивщина" сообщили о незаконной агитации и выдаче заранее заполненных бюллетеней
Екатерина БОЛГОВА
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В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа избирателейВ штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа избирателейФото: REUTERS
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В штабе лидера украинской партии "Батькивщина" и кандидата в президенты страныЮлии Тимошенко заявили о фактах подкупа избирателей и незаконной агитации в день голосования на выборах.

Как отмечается на сайте партии, в Боярке Киевской области были обнраужены случи подкупа избирателей представителями Петра Порошенко, а в Вышгороде была проведена попытка вынести бюллетени методом "каруселей".

Кроме того, по данным "Батькивщины", на одном из участков в Закарпатье были найдены уже заполненные протоколы о подсчете избирательных бюллетеней. В Кривом Роге Днепропетровской области наблюдатели заявили о попытке повторного получения бюллетеня.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. Избирательные участки закроются в 20:00. За кресло главы государства борются 39 кандидатов.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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