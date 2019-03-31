Саакашвили прокомментировал похвалу Зеленского в свой адрес

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-31T18:25:35+03:00

Ранее кандидат в президенты Украины заявил, что "помощь такого человека понадобится всем"

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили отреагировал на похвалу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Ранее бывший украинский и грузинский политик заявил, что планирует вернуться в Незалежную. По его мнению, действующий глава государства Петр Порошенко не пройдет во второй тур, поэтому его возвращению ничего не помешает.

В ответ на это Зеленский сообщил, что "помощь такого человека понадобится всем". По словам кандидата на пост главы государства, Саакашвили является серьезным дипломатом и консультантом по политическим вопросам.

"Как он не похож на традиционных политиков", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он добавил, что журналисты специально задали Зеленскому такой вопрос, чтобы тот раскритиковал политика.

"Пусть убирается в свою Грузию", — большинство украинских "политиков" ответили бы так", — добавил Саакашвили.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. В бюллетене для голосования - 39 фамилий, включая Зеленского и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU