В Киевской области изъяли 600 кг героина

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-31T18:58:44+03:00

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В Киевской области полицейские изъяли 600 кг героина на общую сумму около 50 млн долларов. Об этом заявил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. По его словам, были задержаны четверо подозреваемых, которые являются гражданами Турции, Молдовы и Македонии.

"600 кг героина на почти $50 млн изъяли сегодня в Киевской области. Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией", - написал Князев на своей странице в Facebook. По его данным, 100 кг героина были обнаружены в ночь на воскресенье, 31 марта, а еще 500 кг - уже днем.

Он добавил, что территория Киевской области использовалась злоумышленниками как перевалочная база. "Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", - написал глава полиции.

Отметим, что 21 марта в Одессе полицейские задержали 257 кг кокаина из Южной Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU