Стало известно место, где может находится ранее исчезнувшая картина "Спаситель мира"

СЕГОДНЯ 19:17 2019-03-31T19:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", ранее похищенная из филиала Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби, может находиться у ее владельца. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

При этом в настоящий момент имя человека, который приобрел полотно за рекордные 450 млн долларов США, неизвестно. По некоторым данным, хозяином картины является саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Сам он называл эти заявления "удивительными и неточными", однако прямо отрицать свою связь с покупкой полотна не стал.

Картина "Спаситель мира" в 2017 году была продана российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Ранее она находилась в филиале Лувра в Абу-Даби; как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в филиале Лувра в столице ОАЭ отменили презентацию картины "без объяснения причин".

ИСТОЧНИК KP.RU