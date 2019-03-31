Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что России придется заплатить "высокую цену" за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что руководство Госдепартамента в ближайшее время примет решение о мерах в отношении Москвы в связи с ее поддержкой президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
"Я бы сказал, что россияне продемонстрировали лояльность режиму", - отметил Абрамс в интервью CNN. По его словам, Вашингтон располагает большим количеством возможностей для ответа Россией в связи с поддержкой, оказываемой ей правительству Мадуро.
"Мы наметили имеющиеся возможности, госсекретарь их рассмотрит. Россияне заплатят за это", - добавил Абрамс. Дипломат отметил, что действия Москвы могут повредить России тем, "что отделят ее и другие стороны, поддерживающие [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, от Латинской Америки".
Говоря о возможном отстранении Мадуро от власти, Абрамс заявил, что действующий президент Венесуэлы лишится ее раньше, чем в течение одного года. "Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом", - сказал Абрамс, отвечая на вопрос о возможном нахождении Мадуро на посту главы государства через год.
Как сообщал сайт kp.ru, Эллиот Абрамс ранее заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Представитель Госдепа США также отметил, что арест признанного США президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо спровоцирует "большую реакцию со стороны венесуэльцев и международного сообщества".
ИСТОЧНИК KP.RU