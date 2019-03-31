2019-03-31T19:51:08+03:00
Выборы президента Украины 2019

В Праге выстроилась километровая очередь из желающих проголосовать украинцев

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис
Екатерина БОЛГОВА
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Выборы президента Украины 2019Выборы президента Украины 2019Фото: REUTERS
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В Праге выстроилась километровая очередь из украинцев, желающих проголосовать на выборах президента своей страны. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. В своем микроблоге в Twitter дипломат опубликовал фотографию этой очереди.

На фото видно, что своей очереди проголосовать ждут примерно несколько сотен человек.

«В Праге интерес к выборам очень большой», — подписал фотографию Перебийнис.

Очередь из украинцев в Праге. Фото: Евгений Перебийнис/Twitter

Очередь из украинцев в Праге. Фото: Евгений Перебийнис/Twitter

Напомним, на Украине 31 марта проходят выборы президента страны. Участки для голосования открыты в 72 государствах, кроме России. За пост борются рекордные 39 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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