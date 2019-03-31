В Праге выстроилась километровая очередь из желающих проголосовать украинцев
В Праге выстроилась километровая очередь из украинцев, желающих проголосовать на выборах президента своей страны. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. В своем микроблоге в Twitter дипломат опубликовал фотографию этой очереди.
На фото видно, что своей очереди проголосовать ждут примерно несколько сотен человек.
«В Праге интерес к выборам очень большой», — подписал фотографию Перебийнис.
Очередь из украинцев в Праге. Фото: Евгений Перебийнис/Twitter
Напомним, на Украине 31 марта проходят выборы президента страны. Участки для голосования открыты в 72 государствах, кроме России. За пост борются рекордные 39 кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU