2019-03-31T20:37:58+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский поблагодарил украинцев, которые "голосовали не по приколу"

По данным экзитпола, этот кандидат лидирует в результате первого тура выборов президента Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно данным экзитпола, лидирует по итогам первого тура выборов, поблагодарил украинцев, голосовавших "не по приколу".

Напомним, ранее стало известно, что, по данным экзитпола, Зеленский проходит во второй тур выборов вместе с действующим главой государства Петром Порошенко. У шоумена 30,1% голосов, Порошенко набирает 18,5% голосов.

"Спасибо всем украинцам, которые голосовали не по приколу", - сказал Зеленский во время выступления в своем штабе после окончания голосования.

Он отметил, что ознакомился со сведениями различных экзитполов, которые сообщили о его лидерстве.

"Как вы видите, exit poll много, а победитель один", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Следите за трансляцией на нашем сайте.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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