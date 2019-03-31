Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях
Штаб лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах в президенты страны.
"Мы обращаем внимание на то, что сейчас делает СБУ. Они совершают провокации, они хотят контролировать информацию, которая будет передаться в ЦИК", - сказал на брифинге замглавы партии Сергей Власенко.
По его словам, они проводят параллельный подсчет голосов своими силами.
"Начнем подсчет, как только получим первый оригинал, около 24.00", - отметил замглавы партии.
Напомним, ранее были опубликованы данным экзитполов, по которым во второй тур выборов президента Украины проходят Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
По информации ЦИК Украины, серьезных нарушений в ходе первого тура замечено не было. При этом в правоохранительные органы поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU