2019-03-31T20:45:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях

Согласно данным экзитпола, лидер партии "Батькивщина" не проходит во второй тур
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоКандидат в президенты Украины Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Штаб лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах в президенты страны.

"Мы обращаем внимание на то, что сейчас делает СБУ. Они совершают провокации, они хотят контролировать информацию, которая будет передаться в ЦИК", - сказал на брифинге замглавы партии Сергей Власенко.

По его словам, они проводят параллельный подсчет голосов своими силами.

"Начнем подсчет, как только получим первый оригинал, около 24.00", - отметил замглавы партии.

Напомним, ранее были опубликованы данным экзитполов, по которым во второй тур выборов президента Украины проходят Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

По информации ЦИК Украины, серьезных нарушений в ходе первого тура замечено не было. При этом в правоохранительные органы поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях.

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Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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