2019-03-31T20:55:26+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко поблагодарил всех украинцев, принявших участие в голосовании на выборах президента Украины

Действующий глава государства заявил, что в ходе первого тура был сломлен "сценарий России"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действующий президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех граждан страны, принявших участие в голосовании на выборах главы государства.

Напомним, ранее были опубликованы данные экзитполов, согласно которым во второй тур выборов проходят лидирующий Владимир Зеленский и Порошенко.

По словам Порошенко, страна прошла тест на свободное волеизъявление, а такой конкуренции на предыдущих выборах еще не было.

"21 апреля Украина справится с защитой волеизъявления", - добавил Порошенко.

Он также заявил, что в ходе первого тура был "сломлен сценарий России", по которому, по его мнению, во второй тур должны были выйти любые кандидаты, кроме Порошенко.

Он также прокомментировал выход, согласно данным экзитполов, во второй тур Зеленского: "1 апреля посмеемся и хватит, со 2 апреля будет не до шуток".

"Важно, кто будет представлять нашу страну в переговорах с Россией. А Россию будет представлять не Максим Галкин и не Евгений Петросян", - также заявил действующий президент Украины.

Следите за ходом голосования в нашей трансляции.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Появились фото с места крушения самолета c совладелицей S7 Наталией Филевой
Явка на выборах президента Украины 2019 превысила 63%
Ляшко запустил флешмоб, продемонстрировав заполненный бюллетенеь
Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже кабеля правительственной связи около Кремля
Совладелец S7 Наталья Филева вместе с отцом погибли в авиакатастрофе в Германии
Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях
Зеленский поблагодарил украинцев, которые "голосовали не по приколу"
Экзитпол: во второй тур выборов президента Украины 2019 проходят Зеленский и Порошенко
Тимошенко может поддержать Зеленского во втором туре выборов
Пореченков ответил Зеленскому на слова об "идиотах"
Спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что России придется заплатить "высокую цену" за поддержку Мадуро
В Праге выстроилась километровая очередь из желающих проголосовать украинцев
Явка на выборах президента Украины превысила 45%
Стало известно место, где может находится ранее исчезнувшая картина "Спаситель мира"
Вышинский проголосует на выборах президента Украины из СИЗО
В Киевской области изъяли 600 кг героина
Саакашвили прокомментировал похвалу Зеленского в свой адрес
Украинская полиция возбудит уголовное дело против Олега Ляшко за нарушение на выборах
В штабе Тимошенко заявили о фактах подкупа на выборах президента Украины
Миллер заявил об отсутствии препятствий, чтобы достроить "Северный поток - 2" в 2019 году
Елизавета II больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования