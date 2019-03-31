Порошенко поблагодарил всех украинцев, принявших участие в голосовании на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 20:54 2019-03-31T20:55:26+03:00

Действующий глава государства заявил, что в ходе первого тура был сломлен "сценарий России"

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Действующий президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех граждан страны, принявших участие в голосовании на выборах главы государства.

Напомним, ранее были опубликованы данные экзитполов, согласно которым во второй тур выборов проходят лидирующий Владимир Зеленский и Порошенко.

По словам Порошенко, страна прошла тест на свободное волеизъявление, а такой конкуренции на предыдущих выборах еще не было.

"21 апреля Украина справится с защитой волеизъявления", - добавил Порошенко.

Он также заявил, что в ходе первого тура был "сломлен сценарий России", по которому, по его мнению, во второй тур должны были выйти любые кандидаты, кроме Порошенко.

Он также прокомментировал выход, согласно данным экзитполов, во второй тур Зеленского: "1 апреля посмеемся и хватит, со 2 апреля будет не до шуток".

"Важно, кто будет представлять нашу страну в переговорах с Россией. А Россию будет представлять не Максим Галкин и не Евгений Петросян", - также заявил действующий президент Украины.

Следите за ходом голосования в нашей трансляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU