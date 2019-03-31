Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже кабеля правительственной связи около Кремля

СЕГОДНЯ 21:10 2019-03-31T21:10:13+03:00

Московские полицейские задержали подозреваемых в краже кабеля правительственной связи у Большого Москворецкого моста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Московские полицейские задержали подозреваемых в краже кабеля правительственной связи у Большого Москворецкого моста. Сообщение об этом было опубликовано на сайте столичного управления МВД.

"В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич. Похищенное изъято", - говорится в тексте сообщения.

По факту данного преступления следствием МВД было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Расследование случившегося продолжается.

Сайт kp.ru ранее сообщал о попытке кражи фрагмента кабеля правительственной связи в районе стройки у Большого Москворецкого моста. По словам представителей Федеральной службы охраны России (ФСО) и МВД, злоумышленников удалось задержать с поличным.

ИСТОЧНИК KP.RU