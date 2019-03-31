2019-03-31T21:24:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

Ляшко запустил флешмоб, продемонстрировав заполненный бюллетенеь

Ранее стало известно, что полиция возбудит уголовное дело против лидера Радикальной партии за это нарушение на выборах
Екатерина БОЛГОВА
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Голосование на выборах президента УкраиныГолосование на выборах президента УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер Радикальной партии Украины и кандидат в президенты страны Олег Ляшко запустил своеобразный флешмоб, продемонстрировав заполненный бюллетень для голосования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что полиция возбудит уголовное дело в отношении Ляшко за это нарушение. Согласно законодательству Украины, ему может грозит лишение свободы до трех лет.

Олег Ляшко продемонстрировал заполненный бюллетень Фото: скриншот видео

Олег Ляшко продемонстрировал заполненный бюллетеньФото: скриншот видео

Однако после поступка Ляшко точно так же сделали политик Игорь Мосийчук, певица Анастасия Приходько, и бизнесвумен Наталья Юсупова. Все они, проголосовав за разных кандидатов, опубликовали крупные планы своих бюллетеней. Правда, позже стали удалять свои публикации, пишет "КП-Украина".

Напомним, в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) на Украине закрылись избирательные участки. Сразу же были опубликованы данные экзитполов, по которым во второй тур выборов проходят Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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