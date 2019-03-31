Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

СЕГОДНЯ 22:13 2019-03-31T22:13:01+03:00

По мнению российского сенатора, "Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс", а Тимошенко и Бойко отдадут свои голоса Зеленскому

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. В бюллетенях для голосования значились 39 кандидатов. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, в результате лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов, вместе с ним во второй тур проходит действующий президент Петр Порошенко (17,8%). На третьем месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, она получила 14,2% голосов.

"Судя по всему, именно во втором туре Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс. Но, по всей логике, голоса Тимошенко и Бойко должны отойти к Зеленскому", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU