Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. В бюллетенях для голосования значились 39 кандидатов. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, в результате лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов, вместе с ним во второй тур проходит действующий президент Петр Порошенко (17,8%). На третьем месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, она получила 14,2% голосов.
"Судя по всему, именно во втором туре Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс. Но, по всей логике, голоса Тимошенко и Бойко должны отойти к Зеленскому", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.
ИСТОЧНИК KP.RU