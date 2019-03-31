2019-03-31T23:15:39+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко хочет перед вторым туром провести дебаты с Зеленским

Шоумен ответил, что готов к встрече со своим соперником
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий глава Украины и кандидат в президенты республики Петр Порошенко заявил, что перед проведением второго тура выборов обязательно должны состоятся дебаты претендентов на этот пост.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - подчеркнул он.

Его соперник и лидер голосования в первом туре шоумен Владимир Зеленский ответил, что согласен прийти на дебаты с Порошенко.

"Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал он на брифинге в своем штабе в Киеве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 в эфире "Общественного телевидения" Украины должны были пройти дебаты трех главных претендентов на пост президента страны. Однако Зеленский и Порошенко на программу не явились. Экс-премьер-министр страны, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что не видит смысла проводить дебаты в отсутствие оппонентов.

По последним данным Центральной избирательной комиссия Украины, после обработки 0,17% протоколов Порошенко набирает 24,76% голосов избирателей. Зеленский пока получает 23,6%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 17,07%

ИСТОЧНИК KP.RU

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