2019-03-31T23:34:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Глава ЦИК Украины назвала выборы президента состоявшимися

Татьяна Слипачук отметила, что отсутствие системных нарушений было подтверждено полицией и наблюдателями
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук назвала прошедшие выборы президента Украины состоявшимися.Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук назвала прошедшие выборы президента Украины состоявшимися.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук назвала прошедшие выборы президента Украины состоявшимися.

"Выборы прошли без системных нарушений, о чем говорит и Национальная полиция, и наблюдатели", - заявила она на брифинге. По ее словам, волеизъявление украинского народа "осуществилось".

Выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года. Согласно данным экзитполов, во второй тур выборов выходят действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Представители бывшего премьера Юлии Тимошенко, которая, по предварительным данным, занимает третье место в гонке, уже заявили, что это она выходит во второй тур, а не нынешний глава государства.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Сайт kp.ru следит за ходом подсчета голосов на выборах главы украинского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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