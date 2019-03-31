2019-03-31T23:32:36+03:00
Происшествия

Десять россиян устроили драку в Южной Корее

Один из участников драки получил ножевое ранение в живот
Екатерина БОЛГОВА
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Десять россиян устроили драку в КорееДесять россиян устроили драку в КорееФото: Иван ВИСЛОВ
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В южнокорейском городе Ансан (пригород Сеула) произошла драка с участием десяти российский граждан. Один из наших соотечественников получил ножевое ранение в живот, но угрозы его жизни нет.

По данным городского управления полиции, сообщение о драке между иностранцами перед магазином в квартале Вонгок поступило в 5 часов утра воскресенья, 31 марта. Полицейские, прибывшие по вызову, увидели, что шесть человек бьют четверых, один из которых - в крови. Стражи порядка смогли задержать троих из шестерых нападавших, остальным удалось сбежать, но их личности уже установлены. Позже выяснилось, что все участники драки - россияне. Раненому мужчине 32 года, он доставлен в больницу.

Участники инцидента рассказали, что за два часа до конфликта они уже устроили потасовку. После этого пострадавшая сторона решила отомстить, позвав на подмогу двоих друзей. Нападение было совершено возле магазина, где компания распивала спиртное, пишет "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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