Политолог: «Непризнание Россией выборов будет на руку Порошенко»

СЕГОДНЯ 00:17 2019-04-01T00:17:06+03:00

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По предварительным итогам, Украину ждет второй тур президентской гонки. Петр Порошенко против Владимира Зеленского. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал внести законопроект, мол, Россия не должна признавать результаты голосования из-за массовых вбросов. Но, по мнению политологов, это подарок Петру Порошенко.

- Тут посыпались предложения, что нам не нужно признавать итоги выборов. Но это полный бред, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. - Смотрите сами, по всем опросам украинцев, первое место берет Зеленский. И первые результаты из ЦИК говорят, что Зеленский выходит во второй тур. Для России это выгодно. Порошенко давно сжег все мосты. Он развязал войну в Донбассе, запрещал въезд россиян, поддерживал нацбатальоны. Но Зеленский вел избирательную кампанию и на русском, и на украинском языке. Он не похож на сторонников бандеровцев. Для Юго-Востока Украины это большой шаг к мирной жизни, у Зеленского руки не залиты по локоть кровью. С ним можно вести переговоры и выстраивать отношения.

Но, по мнению политолога, есть опасность вбросов.

- Конечно, если итоги выборов будут сильно отличаться от результатов опросов — нужно их опротестовывать. Но пока непризнание голосования будет только на руку Порошенко, мы подарим ему хороший козырь, - считает Солуков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU