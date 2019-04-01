Политолог: «Непризнание Россией выборов будет на руку Порошенко»
По предварительным итогам, Украину ждет второй тур президентской гонки. Петр Порошенко против Владимира Зеленского. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал внести законопроект, мол, Россия не должна признавать результаты голосования из-за массовых вбросов. Но, по мнению политологов, это подарок Петру Порошенко.
- Тут посыпались предложения, что нам не нужно признавать итоги выборов. Но это полный бред, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. - Смотрите сами, по всем опросам украинцев, первое место берет Зеленский. И первые результаты из ЦИК говорят, что Зеленский выходит во второй тур. Для России это выгодно. Порошенко давно сжег все мосты. Он развязал войну в Донбассе, запрещал въезд россиян, поддерживал нацбатальоны. Но Зеленский вел избирательную кампанию и на русском, и на украинском языке. Он не похож на сторонников бандеровцев. Для Юго-Востока Украины это большой шаг к мирной жизни, у Зеленского руки не залиты по локоть кровью. С ним можно вести переговоры и выстраивать отношения.
Но, по мнению политолога, есть опасность вбросов.
- Конечно, если итоги выборов будут сильно отличаться от результатов опросов — нужно их опротестовывать. Но пока непризнание голосования будет только на руку Порошенко, мы подарим ему хороший козырь, - считает Солуков.
Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU