Косачев считает, что Россия может не признать итоги президентских выборов на Украине

СЕГОДНЯ 00:25 2019-04-01T00:25:49+03:00

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Россия может не признать итоги президентских выборов на Украине, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности непризнания Москвой результатов голосования.

Сенатор пояснил, что «делать какие-то выводы» можно будет только после того, как станет понятна реакция украинской власти «на тысячи жалоб на нарушения в ходе первого тура и итоги второго тура».

По словам Косачева, Россию устроит победа на выборах любого кандидата, кроме действующего президента Украины Петра Порошенко. Член Совфеда убежден, что переизбрание Порошенко на второй срок приведет к радикализации антироссийской политики Киева.

«Я, конечно, желал бы чтобы второй тур проходил без Порошенко. Вот это был бы хороший результат для России. Я подчеркиваю, был бы. Мы никоим образом не пытались на него повлиять, мы не вмешивались», - сказал Косачев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лидера первого тура Владимира Зеленского он назвал «темной лошадкой», отметив, что не ожидает в случае его победы во втором туре «ничего прорывного для российско-украинских отношений». По мнению Косачева, «это человек, который не будет самостоятельным».

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. По предварительным данным на этот час, уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 28,4% пришедших на избирательные участки граждан. На втором месте пока Юлия Тимошенко, она набирает примерно 18,2%), замыкает тройку лидеров действующий лидер Незалежной Петр Порошенко, за него проголосовали около 17,5% избирателей.

Подсчет голосов продолжается. Второй тур президентских выборов в соседней стране пройдет 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU