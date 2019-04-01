МАК поможет ФРГ в расследовании крушения самолета с совладелицей S7 на борту
В понедельник, 1 апреля, на место крушения частного самолета, в котором разбилась совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, вылетит уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил заместитель председателя МАК Сергей Зайко.
"МАК будет участвовать в работе комиссии по расследованию в соответствии с международными стандартами", - заявил он ТАСС.
Как ранее писал сайт kp.ru, в Германской службе безопасности полетов (ДФС) предварительно считают, что авария частного самолета Epic-LT могла произойти в результате потери пилотом управления воздушным судном, либо из-за технических неполадок.
Самолет компании "Глобус" разбился вечером 31 марта в аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне. Жертвами трагедии стали три человека: капитал самолета Дмитрий Д., Наталья Филева и ее отец.
Также сообщалось, что помимо МАК, помощь в расследовании катастрофы Управлению по расследованию авиапроисшествий Германии окажет и Росавиация.
ИСТОЧНИК KP.RU