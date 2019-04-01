2019-04-01T02:04:33+03:00
Происшествия

МАК поможет ФРГ в расследовании крушения самолета с совладелицей S7 на борту

Представитель комитета вылетит на место катастрофы 1 апреля
Юлия ДИВЕЕВА
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МАК примет участие в расследовании крушения частного самолета в ГерманииМАК примет участие в расследовании крушения частного самолета в ГерманииФото: EAST NEWS
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В понедельник, 1 апреля, на место крушения частного самолета, в котором разбилась совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, вылетит уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил заместитель председателя МАК Сергей Зайко.

"МАК будет участвовать в работе комиссии по расследованию в соответствии с международными стандартами", - заявил он ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Германской службе безопасности полетов (ДФС) предварительно считают, что авария частного самолета Epic-LT могла произойти в результате потери пилотом управления воздушным судном, либо из-за технических неполадок.

Самолет компании "Глобус" разбился вечером 31 марта в аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне. Жертвами трагедии стали три человека: капитал самолета Дмитрий Д., Наталья Филева и ее отец.

Также сообщалось, что помимо МАК, помощь в расследовании катастрофы Управлению по расследованию авиапроисшествий Германии окажет и Росавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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