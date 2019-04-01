Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции

СЕГОДНЯ 02:41 2019-04-01T02:41:02+03:00

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В ночь на понедельник, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране, передает телеканал NTV.

«Поддержка турецкого народа позволила Партии справедливости и развития победить уже на пятнадцатых выборах в стране. Начиная с утра 1 апреля, мы приложим максимум усилий для устранения пробелов в деятельности нашей партии», - сказал турецкий лидер, выступая перед своими сторонниками в Анкаре.

При этом, по его словам, представитель ПСР может проиграть выборы мэра Стамбула, зато они побеждают в большинстве районов Турции. Эрдоган напомнил, что муниципальных выборов в стране «не будет еще 4,5 года», и пообещал, что Партия справедливости и развития «будет работать над улучшением жизни граждан».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в Турции выбирали мэров городов, а также депутатов региональных парламентов, членов городских и сельских советов, руководителей муниципалитетов и сельских старост.

ИСТОЧНИК KP.RU