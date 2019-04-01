2019-04-01T02:55:31+03:00
Общество

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Путешественники из-за рубежа чаще всего летают в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург
Юлия ДИВЕЕВА
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Москва - самый посещаемый иностранцами город в РоссииМосква - самый посещаемый иностранцами город в России
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Стали известны самые популярные российские города, куда чаще всего покупают авиабилеты иностранные граждане. По данным сервиса Aviasales, самые востребованные рейсы из-за рубежа в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург.

За первый квартал 2019 года спрос на перелеты в Россию вырос в три раза в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек тоже увеличился на треть - до 13 574 рублей.

Отмечается, что подорожали поездки почти во все города и Топ-5. Цены на перелет в Новосибирск в среднем выросли на 75% - до 13,3 тысячи рублей, в Краснодар — на 63% (до 10 500 рублей), в Москву — на 55% ( до 15 000 рублей) и в Петербург — на 7% (10 500 рублей), передает РИА Новости.

Зато уменьшился средний чек на авиабилеты в Екатеринбург и Самару - на 11%, до 8 000 рублей и 10 900 рублей соответственно. Чаще всего авиабилеты в Россию покупают жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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