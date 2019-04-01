Явка на выборах президента Украины 2019 составила более 17,5 млн человек

СЕГОДНЯ 03:24 2019-04-01T03:25:08+03:00

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В голосовании первого тура президентских выборов на Украине участвовали более 17,5 миллиона граждан. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

По ее словам, в избирательные списки были включены 26,77 миллиона граждан. В воскресенье бюллетени на участках получили 17 миллионов 599 тысяч человек. Таким образом, не голосовали более девяти миллионов украинцев, получивших приглашения прийти на избирательные участки.

Кроме того, в выборах не участвовали жители территорий Донбасса, не подконтрольных официальному Киеву. Это от двух до четырех миллионов человек, которые могли отдать голоса оппозиционным кандидатам, передает ТАСС.

Также до выборов не допустили еще от 1 до 3 млн украинцев из числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто не имеет постоянной прописки. Около трех миллионов граждан Незалежной, работающих в России, не смогли проголосовать, потому что ЦИК республики ликвидировал все участки для голосования в РФ.

В других странах на зарубежных избирательных участках было выдано 45,674 тысячи бюллетеней. При том, что в списки внесено 338 тысяч граждан, находящихся за границей. Но даже эта цифра ни в половину не отражает реальной картины. Ведь по информации Минсоцполитики Украины, только в Польше сейчас живут и работают около 2 млн украинцев.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Обработано около 10% бюллетеней. Пока уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте Порошенко, которому на пятки наступает экс-премьер юлия Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU