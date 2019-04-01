2019-04-01T03:57:16+03:00
Выборы президента Украины 2019

Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком

Российские актеры записали шутливые ролики «в поддержку» шоумена, баллотирующегося в президенты Украины [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира ЗеленскогоМихаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира ЗеленскогоФото: кадр с видео
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Российский актер Иван Охлобыстин вслед за своим коллегой Михаилом Пореченковым прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на снятый ими шутливый ролик в его поддержку.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует!» - написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Актер добавил, что они с Пореченковым не считают Зеленского идиотом и прощают его за резкое высказывание, продолжая считать украинского шоумена своим другом.

«Мы с Мишей не преследовали никаких политических целей. Мы просто прикалывались», - подчеркнул Охлобыстин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали несколько смешных видеороликов, где в шутливой манере выразили поддержку претендующему на главный государственный пост Владимиру Зеленскому. Однако тому такая «поддержка» не понравилась.

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» - прокомментировал ролики бывший КВНщик.

psykero1477psykero1477
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
8615 отметок «Нравится»320 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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