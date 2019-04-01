Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком
Российский актер Иван Охлобыстин вслед за своим коллегой Михаилом Пореченковым прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на снятый ими шутливый ролик в его поддержку.
«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует!» - написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Актер добавил, что они с Пореченковым не считают Зеленского идиотом и прощают его за резкое высказывание, продолжая считать украинского шоумена своим другом.
«Мы с Мишей не преследовали никаких политических целей. Мы просто прикалывались», - подчеркнул Охлобыстин.
Напомним, как писал сайт kp.ru, российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали несколько смешных видеороликов, где в шутливой манере выразили поддержку претендующему на главный государственный пост Владимиру Зеленскому. Однако тому такая «поддержка» не понравилась.
«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» - прокомментировал ролики бывший КВНщик.
ИСТОЧНИК KP.RU