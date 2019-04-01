Умерла "девятая девушка Бонда", актриса Таня Мале

СЕГОДНЯ 04:19 2019-04-01T04:47:47+03:00

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В Великобритании умерла актриса Таня Мале, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (Goldfinger). Об этом сообщается в официальном аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде в Твиттер.

"Нам очень жаль, что Таня Маллет, сыгравшая Тилли Мастерсон в Goldfinger, скончалась. Мы мыслями с ее семьей и друзьями в это печальное время", - говорится в сообщении.

Актриса скончалась в возрасте 77 лет. причины ее смерти не называются.

Мале - двоюродная сестра актрисы Хелен Миррен. Она начала свою карьеру еще подростком в качестве модели. В 1950-1960 годы ее лицо было одним из самых узнаваемых, пишет Daily Mirror

Роль в "Голдфингере" стала ее первой и единственной работой в кино. После съемок Таня продолжила сниматься в рекламе. По словам Хелен Миррен, все свои деньги Мале тратила на поддержку своей семьи. Она оплачивала учебу братьям, а потом лечение своей матери.

ИСТОЧНИК KP.RU