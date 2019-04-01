Умерла "девятая девушка Бонда", актриса Таня Мале
В Великобритании умерла актриса Таня Мале, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (Goldfinger). Об этом сообщается в официальном аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде в Твиттер.
"Нам очень жаль, что Таня Маллет, сыгравшая Тилли Мастерсон в Goldfinger, скончалась. Мы мыслями с ее семьей и друзьями в это печальное время", - говорится в сообщении.
Актриса скончалась в возрасте 77 лет. причины ее смерти не называются.
Мале - двоюродная сестра актрисы Хелен Миррен. Она начала свою карьеру еще подростком в качестве модели. В 1950-1960 годы ее лицо было одним из самых узнаваемых, пишет Daily Mirror
Роль в "Голдфингере" стала ее первой и единственной работой в кино. После съемок Таня продолжила сниматься в рекламе. По словам Хелен Миррен, все свои деньги Мале тратила на поддержку своей семьи. Она оплачивала учебу братьям, а потом лечение своей матери.
ИСТОЧНИК KP.RU