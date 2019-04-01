ЕС и ЛАГ выступили против решения США по Голанским высотам
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС выступает против решения Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью Израиля.
«Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году», - сказала она на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.
Со своей стороны, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт раскритиковал решение Вашингтона по Голанам, заявив, что оно «нарушает все международные нормы, а израильская оккупация стремится постепенно отхватывать себе больше арабских земель», передает ТАСС.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 25 марта президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.
СПРАВКА «КП»
Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.
Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.
ИСТОЧНИК KP.RU