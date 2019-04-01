ЕС и ЛАГ выступили против решения США по Голанским высотам

СЕГОДНЯ 04:48 2019-04-01T04:48:21+03:00

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС выступает против решения Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью Израиля.

«Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году», - сказала она на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

Со своей стороны, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт раскритиковал решение Вашингтона по Голанам, заявив, что оно «нарушает все международные нормы, а израильская оккупация стремится постепенно отхватывать себе больше арабских земель», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 25 марта президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU