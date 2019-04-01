2019-04-01T04:48:21+03:00
Политика

ЕС и ЛАГ выступили против решения США по Голанским высотам

По словам Могерини, Евросоюз не собирается признавать Голаны частью Израиля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС выступает против решения Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью Израиля.

«Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году», - сказала она на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

Со своей стороны, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт раскритиковал решение Вашингтона по Голанам, заявив, что оно «нарушает все международные нормы, а израильская оккупация стремится постепенно отхватывать себе больше арабских земель», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 25 марта президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%
Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов
Президент Алжира может во вторник уйти в отставку
В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским
Умерла "девятая девушка Бонда", актриса Таня Мале
Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком
В Москве обрушились строительные леса у здания Минсельхоза
Явка на выборах президента Украины 2019 составила более 17,5 млн человек
Кто лидирует на выборах на Украине 2019 года по итогам обработки 13,5% бюллетеней
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции
Бойко обвинил Порошенко в фальсификациях на выборах президента
МАК поможет ФРГ в расследовании крушения самолета с совладелицей S7 на борту
Договор о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля прекратил действие
В США пассажирский самолет при взлете столкнулся с гусями
Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его «марионеткой Коломойского»
Порошенко попросил сторонников Зеленского не поддерживать шоумена во втором туре
Зеленский хочет требовать от России и территории, и компенсации
В Каракасе вооруженные люди в гражданском обстреляли протестующих
Косачев считает, что Россия может не признать итоги президентских выборов на Украине
Политолог: «Непризнание Россией выборов будет на руку Порошенко»