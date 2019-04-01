2019-04-01T05:11:59+03:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Вместе с ним во время стрельбы ранения получили еще два человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Репер Nipsey Hussle ( Армиас Асгедом)Репер Nipsey Hussle ( Армиас Асгедом)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анджелесе во время стрельбы был убит номинант на премию "Грэмми", рэп-исполнитель Nipsey Hussle (настоящее имя Армиас Асгедом). Об этом сообщила местная полиция.

По их данным, сообщение о выстрелах в районе пересечения Слаусон авеню и Креншоу-бульвар поступило в дежурную часть в 15.25 по местному времени. Преступление было совершено на автостоянке у магазина спортивной одежды.

прибывшие на место сотрудники экстренных служб срочно госпитализировали троих пострадавших с огнестрельными ранениями. В больнице один из раненых скончался, второму была оказана медицинская помощь и он остается под присмотром врачей. Третий пострадавший отказался от диспансеризации ушел домой, передает NBC News.

Известно, что стрелявший в рэпера находится на свободе. У полиции пока нет подозреваемых. Соболезнования в связи с гибелью музыканта выразил рэпер 50cent, известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс.

Асгедому было 33 года. За время своей карьеры он сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.

ИСТОЧНИК KP.RU

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