В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
В Лос-Анджелесе во время стрельбы был убит номинант на премию "Грэмми", рэп-исполнитель Nipsey Hussle (настоящее имя Армиас Асгедом). Об этом сообщила местная полиция.
По их данным, сообщение о выстрелах в районе пересечения Слаусон авеню и Креншоу-бульвар поступило в дежурную часть в 15.25 по местному времени. Преступление было совершено на автостоянке у магазина спортивной одежды.
прибывшие на место сотрудники экстренных служб срочно госпитализировали троих пострадавших с огнестрельными ранениями. В больнице один из раненых скончался, второму была оказана медицинская помощь и он остается под присмотром врачей. Третий пострадавший отказался от диспансеризации ушел домой, передает NBC News.
Известно, что стрелявший в рэпера находится на свободе. У полиции пока нет подозреваемых. Соболезнования в связи с гибелью музыканта выразил рэпер 50cent, известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс.
Асгедому было 33 года. За время своей карьеры он сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.
ИСТОЧНИК KP.RU