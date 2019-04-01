ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%

СЕГОДНЯ 05:37 2019-04-01T05:37:09+03:00

На Украине продолжается подсчет голосов на президентских выборах Фото: REUTERS

Самыми активными регионами оказались Львовская и Волынская области, а также Киев

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По данным Центризбиркома Украины после обработки всех 199 окружных комиссий, итоговая явка на выборах президента страны составила 63,52%.

Самыми активными регионами оказались Львовская и Волынская области, где на избирательные участки пришли 68,88% и 68,35% обладающих правом голоса местных жителей, а также Киев. В столице проголосовали 68,01% избирателей.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию.

По итогам обработки бюллетеней с четверти избирательных участков страны, в нынешнем голосовании уверенно лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает более 30% голосов, на втором месте действующий президент страны Петр Порошенко с почти 17%. На третьем – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую по данным на этот час поддержали примерно 13,3% принявших участие в голосовании граждан.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700384" frameborder="0"></iframe> Михаил Погребинский: «Если Порошенко пройдёт во второй тур, он сделает все, чтобы не проиграть выборы...».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU