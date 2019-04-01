Доходы Порошенко в 2018 году увеличились в 95 раз

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-01T05:57:28+03:00

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В 2018 году президент Украины Петр Порошенко увеличил свой доход, по сравнению с предыдущим годом, в 95 раз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Так в 2017 году глава государства задекларировал доход всего в 16,3 млн гривен (почти 590 тысяч долларов). Зато в этом году Порошенко получил 1 миллиард 560 миллионов гривен или 57 млн долларов.

Доход президента Украины состоит из зарплаты, положенной главе государства, в размере 336 тысяч гривен ( 12,3 тысячи долларов) в год, а также из дивидендов от инвестиционного банка "Ротшильд", фонда "Прайм Эссетс Капитал", возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, процентов по депозитам в его "Международном инвестиционном банке".

Кроме того, Порошенко в прошлом году продал имущество на 29,3 тысячи долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU