Власти Германии сообщили подробности гибели совладельца S7 в авиакатастрофе

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-01T06:31:14+03:00

При заходе на посадку пилот отключился от системы радиолокационного управления и вел самолет по правилам визуального полета

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Представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) сообщил некоторые подробности крушения частного самолета Epic-LT, к котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева.

По его данным, борт прибыл во во Франкфурт-на-Майн из французских Канн и готовился зайти на посадку в аэропорту "Эгельсбах". Пилот при этом отключился от системы радиолокационного управления и вышел на связь с диспетчером местного аэропорта. Он не сообщал наземным службам о каких-либо неполадках на борту.

Представитель ДФС подчеркнул, что капитан воздушного судна управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления, что является обычной процедурой.

Катастрофа произошла через пять минут после отключения борта от системы радиолокации, передает ТАСС.

В ДФС также отказались подтверждать, что погибшие в самолете - россияне, пока не не будут идентифицированы тела на месте крушения. В полиции подчеркнули, что с опознанием могут возникнуть проблемы, поскольку машина полностью сгорела.

Останки долго не удавалось увезти с места ЧП - из-за утечки керосина пожарные долго не могли ликвидировать огонь.

Как писал сайт kp.ru, самолет компании "Глобус" разбился вечером 31 марта. В Росавиации заявили, что все, находившиеся в момент крушения на борту, были гражданами России. Пилотировал воздушное судно его капитан Андрей Д. Он погиб вместе с двумя пассажирами - Натальей Филевой и ее отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU