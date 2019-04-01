Погода в Москве на 1 апреля 2019 года: ожидается сильный ветер
Погода в Москве на 1 апреля 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Временами по городу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.
Температура воздуха днем держится в пределах 4..6 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров все еще уходят в минус - до -3 градусов. При этом ветер довольно сильный. Потоки северо-западного направления развивает скорость в районе 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 15 м/c.
Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 749 миллиметров ртутного столба. В ночные часы этот показатель немного увеличится.
Сайт kp.ru писал о том, что начало апреля 2019 года в целом будет на пару градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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