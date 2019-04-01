В штабе Тимошенко заявили о нападении в Киевской области на главу УИК от "Батькивщины"

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-01T07:26:28+03:00

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Пресс-служба партии "Батькивщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко, сообщила о нападении на их однопартийца в селе Рославичи Васильковского района Киевской области.

Они утверждают, что избили председателя участковой избирательной комиссии Максима Ибрагимовича. Причем. судя по заявлению "Батькивщины", досталось их соратнику от других членов УИК.

"У председателя комиссии забрали печать и ключ и закрыли его избитым в одном из помещений избирательного участка. Состояние Максима Ибрагимова пока тяжелое, у него поднялось давление, вызвана скорая", - рассказали наблюдатели от "Батькивщины".

По предварительным данным, Ибрагимович настаивал на пересчете голосов в связи с сомнениями относительно принадлежности избирательных бюллетеней участку, на котором он работал. На место прибыла полиция, которая оформляет протокол о факте вмешательства в избирательный процесс.

Напомним, в воскресенье на Украине состоялся первый тур выборов президента. К семи часам утра понедельника, 1 апреля, Центризбирком успел обработать менее половины бюллетеней. По итогам подсчета протоколов с 40,21% избирательных участков за лидера первого тура Владимира Зеленского проголосовали 30,23%.

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 16,65% украинцев. На третьем месте Тимошенко с 13,14%.

Сайт сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU