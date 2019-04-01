Илон Макск записал рэп-сингл, посвященный убитой горилле Харамбе

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-01T07:59:37+03:00

Директор компании Tesla пошутил, что песня может стать его лучшей работой

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Илон Маск создал музыкальную композицию, которую посвятил горилле Харамбе, застреленной в мае 2016 года сотрудниками зоопарка. Свой техно-рэп глава компании Tesla загрузил на SoundCloud в эти выходные. Трек называется «RIP Harambe» и опубликован под вымышленным именем Emo G Records.

«Я разочарован, что мой лейбл [музыкальный - ред.] провалился. Может быть, это моя лучшая работа», — написал Маск в своем аккаунте в Твиттер.

Двухминутный трек отдает дань памяти 17-летнему самцу гориллы, которого убили в зоопарке Цинциннати, за то что он взял на руки ребенка, свалившегося к нему в вольер, и носил его около десяти минут. Трехлетний мальчик не пострадал, но дирекция зоопарка решила избавиться от Харамбе.

Elon Musk - RIP Harambe (Official Song).Илон Маск записал свой первый сингл

«Покойся с миром, Харамбе. Потягивая какой-нибудь Бомбей. Мы на пути к небу. Аминь, аминь», - поет электронный голос.

Песня была загружена на ресурс в начале субботы. за выходные ее прослушали более 710 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU