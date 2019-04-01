Двое американских военных погибли при крушении вертолета в Аризоне

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-01T08:02:52+03:00

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В окрестностях американского города Юма штата Аризона разбился вертолет AH-1Z Viper. В результате крушения погибли два человека - оба военнослужащие Корпуса морской пехоты США.

Инцидент произошел еще в субботу вечером, однако официальная информация о случившемся появилась лишь в воскресенье, 31 марта. В пресс-службе корпуса заявили, что вертолет разбился во время выполнения учебного задания в рамках тренировочного полета.

Причины трагедии не называются. Личности погибших также остаются в тайне. По факту крушения начато расследование, передает ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще один военный вертолет разбился в Судане. Машина принадлежала миротворческому контингенту ООН, а именно Вооруженным силам Эфиопии. В результате инцидента погибли три человека, еще десять получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU