2019-04-01T08:29:35+03:00
Экономика

Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу

РФ также догоняет Соединенные Штаты по общим объемам экспорта СПГ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хранилище СПГ. Фото: пресс-служба правительства ЯНАОХранилище СПГ. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Россия в 2018 году опередила Соединенные Штаты по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Такой вывод следует из данных, приведенных в докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Россия в прошлом году экпортировала в Европу 4,4 миллиона тонн СПГ, а США почти в два раза меньше - 2,7 миллиона тонн СПГ. По общим объемам поставок РФ все еще отстает от Америки, но благодраря запуску проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк" наша страна в прошлом году почти догнала США.

Так в 2018 году экспорт американского СПГ составил 20,7 миллиона тонн, а экспорт российского сжиженного газа достиг 18,4 миллиона тонн, передает ТАСС.

В докладе GIIGNL отмечается, что основными поставщиками СПГ в 2018 году, наравне с США и РФ, стала Австралия. Увеличенные объемы экспортируемого топлива скупили Китай и Южная Корея.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в январе 2018 года, что первая партия российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» была отправлена в США. Газ доставили из Великобритании в Бостон танкером французской компании Engie.

США купили крупную партию российского газа после того, как из-за экстремальных холодов на восточном побережье в стране взлетели цены на топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С вьетнамки Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Не менее 20 человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса в Перу
Двое американских военных погибли при крушении вертолета в Аризоне
Илон Макск записал рэп-сингл, посвященный убитой горилле Харамбе
Саакашвили решил подождать с возвращением на Украину
Социальные пенсии выросли на 2%
В Венесуэле разработали 30-дневный план энергоснабжения страны
В штабе Тимошенко заявили о нападении в Киевской области на главу УИК от "Батькивщины"
Погода в Москве на 1 апреля 2019 года: ожидается сильный ветер
ЦИК обработал более 40% бюллетеней на выборах президента Украины
Падение метеора во Флориде попало на видео
1 мая Япония вступит в эру Рэйва
Власти Германии сообщили подробности гибели совладельца S7 в авиакатастрофе
ЦИК Украины обработал почти треть бюллетеней: у Зеленского растет число голосов
Доходы Порошенко в 2018 году увеличились в 95 раз
ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%
Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов