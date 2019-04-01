Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-01T08:29:35+03:00

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Россия в 2018 году опередила Соединенные Штаты по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Такой вывод следует из данных, приведенных в докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Россия в прошлом году экпортировала в Европу 4,4 миллиона тонн СПГ, а США почти в два раза меньше - 2,7 миллиона тонн СПГ. По общим объемам поставок РФ все еще отстает от Америки, но благодраря запуску проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк" наша страна в прошлом году почти догнала США.

Так в 2018 году экспорт американского СПГ составил 20,7 миллиона тонн, а экспорт российского сжиженного газа достиг 18,4 миллиона тонн, передает ТАСС.

В докладе GIIGNL отмечается, что основными поставщиками СПГ в 2018 году, наравне с США и РФ, стала Австралия. Увеличенные объемы экспортируемого топлива скупили Китай и Южная Корея.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в январе 2018 года, что первая партия российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» была отправлена в США. Газ доставили из Великобритании в Бостон танкером французской компании Engie.

США купили крупную партию российского газа после того, как из-за экстремальных холодов на восточном побережье в стране взлетели цены на топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU