С вьетнамки Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-01T08:45:42+03:00

Женщина была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы уже по другой статье

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Обвинение по делу вьетнамки Доан Тхи Хыонг, подозреваемой в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама было переквалифицировано с "умышленного убийства" на "причинение вреда здоровью с использованием опасного оружия". Соответствующее решение принято судом Малайзии в понедельник, 1 апреля.

На этом же заседании гражданка республики была приговорена к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Срок отсчитывается, начиная с даты ареста 30-летней женщины в феврале 2017 года.

Между тем, адвокат Доан Тхи Хыонг ожидает, что она сможет выйти из тюрьмы уже в мае 2019 года из-за особенностей судебной системы Малайзии, передает CNN.

Напомним, что именно Доан Тхи Хыонг и ее знакомая, индонезийка Сити Аисья совершили нападение на брата лидера КНДР Ким Чен Ына в феврале 2017 года. Девушки прыснули в лицо мужчины некой жидкостью, которая содержала нервно-паралитическое вещество VX. Он скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура.

Адвокаты до последнего настаивали на том, что подруги воспринимали все происходящее как розыгрыш, снимаемый на скрытую камеру. Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте малазийский суд снял обвинения с Сити Айсии.

ИСТОЧНИК KP.RU