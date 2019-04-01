Новостройки могут оснастить системой распознавания лиц

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-01T11:23:51+03:00

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Новостройки могут оснастить новейшей системой распознавания лиц. Пилотный проект планирует запустить концерн «Калашников». Это поможет повысить уровень безопасности жильцов и отразится на качестве жизни. В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в девелопменте. Сейчас возможности внедрения системы распознавания обговариваются с застройщиками.

На начальном этапе это может быть система датчиков, которые появятся вокруг объекта. Это сократит число охраны и положительно скажется на экономической составляющей. К тому же датчики можно научить распознавать не только лица, но и машины.

В «Ростелекоме» — разработчике и операторе Единой биометрической системы для банковских услуг, объяснили, что быстрым данный процесс быть не может.

— Полноценный переход на Face ID мы оцениваем в перспективе трех-пяти лет, — объяснили газете «Известия» в компании.

Кстати, подобная система уже опробована в московском метро и никаких накладок в ее использовании не было выявлено.

Эксперты положительно оценивают инициативу, но отмечают, что это может отразиться на стоимости жилья. К тому же собранная биометрия будет относиться к персональным данным, что потребует дополнительных усилий для безопасности хранения соответствующих сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU