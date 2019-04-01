2019-04-01T12:04:44+03:00
Экономика

Покупателей предупредили об утечке персональных данных при покупках в магазинах

Об этом заявил оператор фискальных данных «Первый ОФД»
Елена АКИМОВА
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При покупках в магазинах персональные данные покупателей могут передаваться третьим лицамПри покупках в магазинах персональные данные покупателей могут передаваться третьим лицамФото: Виктор ГРАКОВ
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Покупателей предупредили, что данные об их покупках могут передаваться третьим лицам. Практика передавать сведения не совсем легальна, но все же информация о чеках «уплывает» в неизвестном направлении.

Об этом своим клиентам сообщил оператор фискальных данных «Первый ОФД» (собирает сведения о продажах для передачи в налоговую). В разосланных письмах указывается, что некоторая кассовая техника была перенастроена на трансляцию сведений третьим лицам. Хотя данные о покупках должны приходить исключительно на сервер ОФД. Эта практика не соответствует 54-ФЗ, о чем неоднократно высказывалась ФНС.

Помимо обычных маркетинговых сведений (составляющая чека, предпочтения потребителей), могут передаваться и сведения о банковских картах, которые применяются для оплаты.

Во многих ОФД уверяют, что с подобной практикой работают и персональные сведения о клиентах не передаются. Но риск все же есть, уверены эксперты. Часто потребителям звонят неизвестные фирмы и предлагают свои услуги, при этом они располагают не только номером, но и знают имя человека, пишет газета «Известия».

Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку данных более 87 млн пользователей социальной сети. Во время своего выступления в конгрессе США он признал, что его компания не приложила достаточно усилий для предотвращения данного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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