Южная Корея хочет пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Южная Корея хочет пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил представитель властей республики.
По его словам, для начала Сеул проведет консультации со странами-участницами АСЕАН, и уже в зависимости от их результатов Ким Чен Ын либо будет приглашен на саммит, либо нет, передает агентство Yonhap.
Напомним, что само мероприятие пройдет 25-26 ноября в южнокорейском Пусане. В рамках саммит президент республики Мун Чжэ Ин намерен встретится со всеми лидерами десяти стран-участниц ассоциации.
Что касается КНДР, то поводом для проведения двусторонней встречи главы Южной Кореи и Ким Чен Ына может являться обсуждение итогов февральского саммита в Ханое. Тогда во Вьетнаме прошли переговоры северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Сайт kp.ru писал о том, что они завершились досрочно без подписания каких-либо документов.
Ким Чен Ын со своими бегающими охранниками прибыл в Ханой.
ИСТОЧНИК KP.RU