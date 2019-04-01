Южная Корея хочет пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-01T12:19:36+03:00

Решение по данному вопросу будет зависеть от итогов консультаций Сеула со странами-участницами ассоциации

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Южная Корея хочет пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил представитель властей республики.

По его словам, для начала Сеул проведет консультации со странами-участницами АСЕАН, и уже в зависимости от их результатов Ким Чен Ын либо будет приглашен на саммит, либо нет, передает агентство Yonhap.

Напомним, что само мероприятие пройдет 25-26 ноября в южнокорейском Пусане. В рамках саммит президент республики Мун Чжэ Ин намерен встретится со всеми лидерами десяти стран-участниц ассоциации.

Что касается КНДР, то поводом для проведения двусторонней встречи главы Южной Кореи и Ким Чен Ына может являться обсуждение итогов февральского саммита в Ханое. Тогда во Вьетнаме прошли переговоры северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Сайт kp.ru писал о том, что они завершились досрочно без подписания каких-либо документов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694055" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын со своими бегающими охранниками прибыл в Ханой.

ИСТОЧНИК KP.RU