2019-04-01T12:19:36+03:00
Политика

Южная Корея хочет пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

Решение по данному вопросу будет зависеть от итогов консультаций Сеула со странами-участницами ассоциации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен ЫнПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Южная Корея хочет пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил представитель властей республики.

По его словам, для начала Сеул проведет консультации со странами-участницами АСЕАН, и уже в зависимости от их результатов Ким Чен Ын либо будет приглашен на саммит, либо нет, передает агентство Yonhap.

Напомним, что само мероприятие пройдет 25-26 ноября в южнокорейском Пусане. В рамках саммит президент республики Мун Чжэ Ин намерен встретится со всеми лидерами десяти стран-участниц ассоциации.

Что касается КНДР, то поводом для проведения двусторонней встречи главы Южной Кореи и Ким Чен Ына может являться обсуждение итогов февральского саммита в Ханое. Тогда во Вьетнаме прошли переговоры северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Сайт kp.ru писал о том, что они завершились досрочно без подписания каких-либо документов.

Ким Чен Ын со своими бегающими охранниками прибыл в Ханой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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