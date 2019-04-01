На Сахалине стартовала акция «Подарок новорожденному»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-01T12:30:07+03:00

С подачи врио губернатора области Валерия Лимаренко, мамочки получают подгузники, пеленки, средства для купания, крем - всего около 20 предметов

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На Сахалине и Курилах при выписке из родильного дома женщины получают специальный комплект с предметами ухода за ребенком и диплом с поздравлениями от врио губернатора области Валерия Лимаренко. В пресс-службе регионального правительства пояснили, что такие наборы вручаются в рамках акции «Подарок новорожденному».

«Акция «Подарок новорожденному» стартовала по инициативе Валерия Лимаренко, - сообщил собеседник агентства. - Подарочный набор вручается независимо от материального положения семьи. Это приятное дополнение ко всем видам помощи, которые оказываются на Сахалине и Курилах».

В комплект вошли средства гигиены и предметы, необходимые для ухода за малышами с первых дней жизни: подгузники, пеленки, средства для купания, крем, салфетки, термометр и другое - всего около 20 предметов.

Обратим внимание, что на сегодня в Сахалинской области для семей с детьми действуют более 50 мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU